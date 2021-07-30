Teminatla serbest kaldılar

Gönyeli’de Belal Hossein’i zorla kaçırıp, ciddi şekilde darp ettikleri iddiasıyla tutuklanan zanlılar E.H, M.A.S, A.M ve M.İ yeniden yargı huzuruna çıkarıldı.

Olayla ilgili tahkikatın tamamlandığı mahkemede aktarıldı.

Yargıç, 4 zanlının yurt dışına çıkışını yasakladı, zanlılar E.H ve E.T’nin 25’er bin TL nakit teminat yatırması, diğer üç zanlının 12 bin 500’er TL yatırması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunmaları ve birer kefilin 200’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Şiddet tehdidi ve darp…

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı.

Sevinç, 23 Temmuz’da saat 12.00 raddelerinde Gönyeli'deki Concorde Lojmanlarında zanlılar E.H, M.A.S, A.M ve M.İ’nin konu ikametgâhta kalan Belal Hossen'i Concorde Hotel'e götürmek maksadıyla plakası meçhul araca alıp, Girne'ye doğru sürüp adı edileni zorla alıkoyduklarını söyledi.

Zanlıların Hossen’e önce şiddet tehdidinde bulunduğunu belirten polis memuru, ardından da zanlılardan birinin Hossen'in sağ gözüne ve burnuna yumruk vurup ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin çoklu kırılmasına sebep verdiğini kaydetti.

Tahkikat tamamlandı…

Polis memuru, zanlıların yapılan şikayet üzerine Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis memuru tahkikatın tamamlandığını aktardı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, zanlılar E.H ve E.T’nin 25’er bin TL nakit teminat yatırması, diğer üç zanlının 12 bin 500’er TL yatırması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunmaları ve birer kefilin 200’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.