Lefkoşa’da internet üzerinden yaptığı ev alışverişini, sahte parayla ödediği gerekçesiyle tutuklanan

zanlı W.A, teminatla serbest kaldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı.

Polis, zanlının ‘Sahte para banknot tasarrufu, sahte parayı tedavüle sürme, sahte davranışla kredi temini’ meselesi ile ilgili tutuklandığını kaydetti.

Polis, 18 Eylül’de saat 11.30 raddelerinde Lefkoşa' da zanlının evine çağırdığı market malzemelerine ödeme yapmak için tasarrufunda bulundurduğu sahte 50 Dolar’ı Muhammed Kürşat Gök' e verip tedavüle sürdüğünü belirtti.

Zanlı tasarrufunda iki adet sahte 50 Dolar banknot bulunup, emare alındığını söyleyen polis,

Lefkoşa' da tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının yargılanıncaya değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması, 20 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.