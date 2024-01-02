Serap ŞAHİN

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaza dönen, 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel’in sorumlularına karşı açılan dava, yarın görüşülmeye başlıyor…

Adıyaman’da başlayacak dava sürecini takip eden YENİDÜZEN, Şampiyon Meleklerin aileleri ve onlara destek için yanlarında bulunan heyetteki isimlerle görüştü, beklentilerini dinledi…

Heyette yer alan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Aileler 11 aydır büyük bir mücadele içerisinde. Bugün ailelerle birlikte Adıyaman’a geldik. Yarın mahkeme süreci başlayacak. Mahkeme sürecinde hem adaletin tecellisine şahitlik etmek hem de ailelerin yanında bulunmak adına buradayız” dedi.

“Umut ederim Türk mahkemeleri burada bu kadar canın kaybolmasına, bu kadar çocuğumuzun ve insanın hayattan koparılmasına vesile olanların en ağır ceza ile cezalandırılmasını sağlar” diyen Çavuşoğlu, “Mutlaka yaralarımızı sarmayacaktır ama en azından vicdanlara biraz su serpecektir diye düşünüyorum. Temennimiz en ağır cezayı almaları. Bunun için de buradayız” ifadelerini kullandı.

Adalet yolculuğu başladı