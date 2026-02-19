“Temel hedef adil, planlı, laik ve nitelikli eğitim”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Eğitim Komitesi, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı (KTOEÖS) ziyaret etti. Görüşmede, eğitimin mevcut durumu değerlendirilirken, özellikle hükümetin ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın günübirlik, plansız ve istişareden uzak kararlarının okullarda yarattığı belirsizlik ve kaos ortamı ele alındı ve eğitim gibi uzun vadeli planlama ve istikrar gerektiren bir alanda geceden sabaha alınan kararların öğretmenleri, öğrencileri ve aileleri doğrudan etkilediği vurgulandı. Toplantıda ayrıca öğretmenlerin son dönemde yaşadığı mesleki ve özlük haklarına ilişkin sorunlar da gündeme geldi. Orta ve lise öğretmenlerinin örgütlü mücadele adresi ve güçlü sesi olan sendikanın, yalnızca mesleki alanla sınırlı kalmayıp toplumsal konularda da ortaya koyduğu ilkesel duruşun ve kararlı mücadelenin son derece kıymetli olduğu ifade edildi.

CTP, “birlikte yöneteceğiz” anlayışının somut bir yönetim yaklaşımı olduğunu belirtti ve yeni dönemde hem hükümet programı hazırlanırken hem de eğitim politikaları şekillendirilirken sendikalar ve tüm eğitim paydaşlarıyla istişare içinde hareket edileceğini vurguladı. CTP, hedefinin Kıbrıs Türk halkını eğitim alanında daha adil, planlı, laik ve nitelikli bir yapıya kavuşturmak, bunun yolunun da katılımcı demokrasi anlayışından, ortak akıldan ve örgütlü yapılarla iş birliğinden geçmekte olduğunu aktardı.

Toplantı sonunda, taraflar, önümüzdeki süreçte temel hedefler ve ilkeler üzerinde ortak yaklaşım geliştirilmesi ve sonrasında teknik başlıklarda katılımcı bir anlayışla çalışmaların yürütülmesi konusunda fikir birliğine vardı. Cumhuriyetçi Türk Partisi Eğitim Komitesi, eğitimi günübirlik siyasi müdahalelere teslim etmeyen; bilimsel, laik, kamusal ve planlı bir anlayışı savunmaya, bu doğrultuda mücadele etmeye ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Gerçekleşen görüşmeye, CTP MYK Üyesi ve Eğitim Sekreteri Feriha Tel ile Eğitim Komitesi üyeleri Salih Sarpten, Tülin Murat, Ahmet Billuroğlu ve Ersun Aytaç katıldı. KTOEÖS heyetinde ise Başkanı Selma Eylem, Genel Sekreter Tahir Gökçebel, Eğitim Sekreteri Adnan Zekai ve Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Çoli hazır bulundu.