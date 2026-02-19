85 yaşındaki yayaya araç çarptı, beyin kanamasıyla yoğun bakıma kaldırıldı
Yılmazköy’de meydana gelen trafik kazasında aracın çarptığı 85 yaşındaki yaya ağır yaralandı.
Polis açıklamasına göre, 19.02.2026 tarihinde saat 10.00 sıralarında, Hacı Hüseyin Sokak üzerinde, Murtaza Yaşar (49) yönetimindeki LF 682 plakalı araç kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, o esnada yolda yaya olarak yürüyen Erdoğan Korkuter’e (85) çarptı.
Kaza sonucu yaralanan Erdoğan Korkuter, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
