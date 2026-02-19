Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Sirkat, müstahdem tarafından sirkat ve mülke tecavüz” suçlarından yargılanan Bülent Çolak hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık 3 yıl hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Yargıç Uğur okudu.

Yargıç, sanığın 22 Şubat-3 Mart 2022 tarihleri arasında Lefkoşa’da yanında dülger olarak çalıştığı D.Ş.’ye ait 8 bin 200 TL değerindeki iki adet televizyonu çaldığını belirtti. Yargıç, olayın ortaya çıkmasının ardından çalınan televizyonlardan birinin sanığın tasarrufunda bulunduğunu, izahat istendiğinde “şeytana uydum, çaldım” dediğini açıkladı. Yargıç, sanığın 2025 yılında işlediği “mülke tecavüz ve ikametgâhtan sirkat” suçlarından aleyhine getirilen davalardan da itham edildiğini ve bu davaları kabul ettiğini belirtti. Yargıç, sanığın 2025 yılında işlediği suçlardan aleyhine getirilen davaların bu kararda dikkate alındığını söyledi. Sanığı yargılandığı davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıklayan Yargıç, müstahdem tarafından sirkat suçunun 7 yıla kadar hapislik cezası öngördüğünü kaydetti.

“Güveni suiistimal eden suçlara caydırıcı ceza verilmelidir”

Yargıç, “Müstahdem tarafından sirkat suçları, işveren arasında tesis edilmesi gereken güven ilişkisini zedeleyen, çalışan çalışma hayatını oldukça olumsuz etkileyen suçlardandır ve bu tür suçların yaygınlaşmasının önüne geçmek, sağlıklı bir çalışma yaşamının tesis edilmesi için zorunluluktur. İşverenleri tarafından kendilerine güvenilen kişilerin, kendilerine duyulan güveni suiistimal ederek bu tür suçları işlemeye tevessül etmelerinin tarafımızdan hoş görüyle karşılanması mümkün değildir. Yargıtay kararlarımızda da konuları müstahdem tarafından sirkat suçu olan İçeriğinde güvenin kötüye kullanıldığı, suiistimal edildiği görülen suçlarda verilecek cezanın caydırıcı nitelikte olması gerektiği yer almaktadır” dedi. Yargıç, bu karar altında dikkate aldıkları ikametgâhtan sirkat ve mülke tecavüz suçlarının farklı tarihlerde işlemiş olmasının sanığın bu fiilleri adeta alışkanlık haline getirdiğini gösterdiğini, bunun da suçun vahametini artırdığını belirtti. Yargıç, “Bu durum sanığın suç işleme iradesindeki sürekliliği açıkça ortaya koymaktadır. Dikkate aldığımız bu davalar ceza takdirinde sanık aleyhinde dikkate alınır” dedi.

Öte yandan 2025 yılında işlediği sirkat suçuyla ilgili müştekinin zararının giderdiğini ve sanıktan herhangi bir şikâyetinin de olmadığını, bu hususun da sanık lehine hafifletici faktör olarak değerlendirildiğini kaydetti. Yargıç şunları söyledi: “Sanığın kişisel durumu da ceza takdirinde dikkate alınıp değerlendirilmelidir. Bu bağlamda huzurumuzdaki meseleyi değerlendirdiğimizde, sanığın sabıka olmayışını, 38 yaşında bakmakla yükümlü olduğu üç çocuğu olduğunu, işlediği suçlardan ötürü pişman olduğunu, bu pişmanlığının göstergesi olarak Avukatı aracılığıyla mahkemeden özür dilediğini; polise ifade vererek yardımcı olduğunu, mahkeme huzurunda işlediği suçu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu görmekteyiz. Tüm bu hususları ceza takdir ederken sanık lehine hafifletici faktörler olarak değerlendiririz.”

Sanığın lehine ve aleyhine olan hususları dikkate aldıklarını belirten Yargıç Uğur, 3 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.