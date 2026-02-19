“Suça karışıp karışmadıkları araştırılacak”

Lefkoşa, Gönyeli ve Demirhan’da gerçekleştirilen denetimlerde Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet ettikleri tespit edilerek tutuklanan 12 kişi mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında bir gün ek süre alındı.

Lefkoşa bölgesinde yakalanan 8 kişiyle ilgili olguları polis memuru Berat Kızmaz aktardı.

Polis memuru Kızmaz 18.02.2026 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Lefkoşa'da Cürümler Önleme Şubesi tarafından yapılan muhaceret kontrollerinde A.B.S.’nin 31.08.2025 tarihinden itibaren toplamda 172 gün, K.K.O.M.’nin 29.11.2020 tarihinden itibaren 1907 gün, E.B.’nin 29.11.2025 tarihinden itibaren toplamda 81 gün, G.M.’nin 02.04.2023 tarihinden itibaren toplamda 1053 gün yetkili makamdan izinsiz KKTC'de ikamet ettiği tespit edildiğini söyledi.

Kızmaz, aynı tarihte Lefkoşa'da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde Cürümler önleme şubesi tarafından yapılan muhaceret kontrollerinde tespit edilen M.K.I.’nın 15.08.2025 tarihinden itibaren toplamda 187 gün, Al A:A.S.’nin 30 Aralık 2023 tarihinden itibaren 782 gün, M.R.H.’nin 09.09.2023 tarihinden itibaren 893 gün, M.A.H.’nin 31.10.2025 tarihinden itibaren 110 gün yetkili makamdan izinsiz KKTC'de ikamet ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlıların KKTC'de kaldıkları süre zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılmasının yapılacağını, ihraç işlemlerinin başlatılacağını kaydetti.

Polis memuru Alperen Asena ise Gönyeli bölgesinde yakalanan zanlılarla ilgili olguları aktardı.

Polis, 18.02.2026 tarihinde saat 10:30 raddelerinde Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi Ekipleri tarafından yapılan kontrolde tespit edilen ve muhaceret kontrolü yapılan P.A.A.’nın 29.11.2024 tarihinden itibaren 446 gün, yine aynı yerde sakin J.O.O.’nun 29.11.2022 tarihinden itibaren 1176 gün KKTC’de ikamet izinsiz oldukları tespit edildiğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın henüz yeni başladığını, zanlıların Kıbrıs’ın kuzeyinde kaldıkları süre zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılmasının yapılacağını ve ihraç işlemleri başlatılacağını açıkladı.

Polis memuru Görkem Gök de Demirhan'da yakalanan zanlılarla ilgili olguları aktardı. Polis, 18.02.2026 tarihinde saat 20:00 raddelerinde Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emri ışığında Demirhan'da ikamet eden M.A.’nın yapılan muhaceret kontrolünde 04.11.2025 tarihinden itibaren 106 gündür, M.K.’nin ise 24.10.2025 tarihinden itibaren 117 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlıların KKTC'de kaldıkları süre zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılmasının yapılacağını, ihraç işlemlerinin başlatılacağını kaydetti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.