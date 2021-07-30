Temaslı ekibine Bakan Üstel darbesi: Fatma Savaşkan görevinden alındı

Covid-19 salgınının ilk gününden itibaren tam zamanlı çalışması ve özverisi ile adından söz ettiren Başhemşire Fatma Savaşkan’ın Temaslı Tarama Ekibini Sorumluluğu görevinden alındığı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar’ın “görevinin başında kalması” yönünde yaptığı girişimlere rağmen, Sağlık Bakanı Üstel’in bir yazı ile Temaslı Ekibim sorumlusu Fatma Savaşkan’ın görevine son verdiği teyit edildi.

Vaka sayılarının arttığı ve Sağlık Üst Kurulu kararıyla “KKTC”nin yeniden “kırmızı ülke” kategorisine alındığı bir dönemde Temaslı Takip Ekibi’ne yapılan bu müdahale sağlık çalışanları başta olmak üzere toplumda tedirginlik yarattı.

Fatma Savaşkan, Kamu Hizmeti Komisyonu kararıyla yıllardır sürdürdüğü Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Baş Hemşireliği yanı sıra, Covid-19 sürecinde gönüllü olarak Temaslı Takip Ekibi Sorumluluğu görevini de üstlenmişti.

Bulaşıcı hastalıklar konusunda özel eğitimli olan ve Enfeksiyon Kontrol ekibinde de yer alan Savaşkan, Sağlık Üst Komitesi’nde de görev yapıyordu.

Sağlık Eski Bakanı Ali Pilli’nin görevlendirmesiyle Temaslı Takip Ekibi Sorumluluğunu üstlenen ve Ünal Üstel tarafından bu görevine son verilen Fatma Savaşkan, Kamu Hizmeti Komisyonu’nca atandığı Başhemşirelik görevini ise sürdürmeye devam edecek.

Sağlık Bakanlığı ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne yakın kaynaklar, Fatma Savaşkan’ın Temaslı Takip Ekibi Sorumluluğu’ndan alınma sürecinin, Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in kimi temaslı, hatta pozitif vakalara “ayrıcalık talebi” ile başladığını belirtiyor.

Bakan Üstel’in bazı temaslı kişilerle ilgili otel ya da karantina koşullarına yönelik temaslı ekibine doğrudan direktifi huzursuzluğa neden oldu. Bu “direktiflerin” reddedilmesi üzerine dün gün boyunca Sağlık Bakanlığı’nda “görevden alma” gerilimi yaşandığı öğrenildi.

Fatma Savaşkan, geçtiğimiz mart ayında YENİDÜZEN’e verdiği röportajda, ev karantina sistemine geçiş konusunda endişelerinin olduğunu belirterek, “ödümüz kopuyor” yorumunda bulunmuştu.

“Ev karantinası ödümüzü patlatıyor”

Savaşkan’ın şu sözleri unutulmadı: “Evde bu insanların takibi yapılması gerekir. Çünkü bir süre sonra eve misafirlikleri başlıyor veya kendisi evden çıkıyor. Karantina sistemi delinmiş oluyor. Açıkçası ev karantinası yapan ülkeler denetimi kaybetti. Çok sıkı denetim lazım. Ama ülkemizde hem insanlar kendini denetletmiyor hem de denetim mekanizması yok.”

Dizdarlı: Yılın kadını

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nde Fatma Savaşkan’ı onurlandırmıştı. Dizdarlı şu paylaşımı yapmıştı:

“Bir yıldır covit-19 a karşı verilen kavgada en öndeydin. Temas gurubunun lideri olarak hastalığın en azından 75 gün ülkemizden kaybolmasını sağlayanların başındaydın. Sonrasında siyasetin yaptığı fütursuz plansız ve adaletsiz açılıma rağmen hasta sayısının artmaması için sen ve arkadaşların günlerce uyumadınız. Temaslıları kovaladınız. Hastalığın yayılmaması için kendinizden verdiniz. Hayatınızda gece gündüz bir birine karıştı. Ne eş ne çocuk oldu düşündüğünüz. Evet. Fatma Savaşkan Özuslu, senin ve arkadaşlarının yaptığı çalışmayı bilen biri olarak YILIN KADINI olarak seni seçtim.”