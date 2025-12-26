Telsim'in güvenli internet eğitimleri sürüyor

Telsim’in Eğitim Bakanlığı iş birliğinde sürdürdüğü ve Bilgisayar Mühendisleri Odası üyelerinin verdiği güvenli internet eğitimleri devam ediyor.

Telsim’den yapılan açıklamaya göre; Levent College, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Atleks Sanverler Ortaokulu, TED Koleji, Şht. Zeka Çorba Ortaokulu, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu, Lapta Yavuzlar Lisesi ve Polatpaşa Lisesi’nin 6. sınıf öğrencileri Güvenli İnternet Eğitimlerini aldı ve bin 48 öğrenci daha eğitimlerini tamamladı.

Bilgisayar Mühendisleri Odası üyelerinden Esat Gürhan, Fatoş L. Özbingül, Bora Tüccaroğlu ve Ali Tüzel’in verdiği eğitimlerde; öğrencilere internette karşılarına çıkabilecek riskler, zararlı yazılımlar, kişisel bilgi güvenliği, siber saldırılar, yapay zeka ve 5G teknolojisinden bilgiler aktarılarak, bilgilendirici test kağıtları dağıtıldı.

Eğitim sonunda sorulara doğru yanıt veren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.