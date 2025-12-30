Telsim Freezone 12. Liselerarası Müzik Yarışması’nın ilk öğretmenler toplantısı yapıldı

Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Telsim iş birliğinde düzenlenen Liselerarası Müzik Yarışması’nın öğretmenler toplantısının ilki yapıldı.

MEB’den yapılan açıklamaya göre toplantıya Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai ve liselerin müzik öğretmenleri katıldı. Toplantıda, yarışmayla ilgili alınan yeni kararlar, uygulanacak yöntemler ele alındı ve fikir alışverişinde bulunuldu.

“İçindeki Yeteneği Keşfet” sloganı ile düzenlenen yarışma, en iyi kız solist, en iyi erkek solist, en iyi vurmalı, en iyi tuşlu, en iyi üflemeli, en iyi yaylı, en iyi nefesli, en iyi gitar, en iyi bass gitar, en iyi sahne performansı, en iyi orkestra, Ahmet Akarsu Özel Ödülü ve Erdinç Gündüz Özel Ödülü olmak üzere 13 kategoride yapılacak ve 19 ödül verilecek.

İnanıroğlu, bu tür etkinliklerin gençlerin özgüvenini artırdığını ve yeteneklerini sergilemelerine olanak sağladığını belirterek, yarışmanın öğretmenlerin ve öğrencilerin katkılarıyla her yıl daha da güçlenerek devam ettiğini söyledi. İnanıroğlu, gençlerin sanatla buluşmasına verdikleri destek ve uzun soluklu iş birliği için Telsim’e teşekkür etti.

Atai, 12 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliğinde gençlere yönelik bu yarışmayı düzenlemekten ötürü mutluluk duyuklarını ifade ederek, “Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması, 12 yıldır birçok genç yeteneğimize kapılarını açıyor ve onlara ışık tutuyor.” dedi.

Yarışmanın finali 9 Nisan 2026

Telsim FreeZone 12. Liselerarası Müzik Yarışması’nın son başvuru tarihi 9 Ocak 2026 olarak kararlaştırıldı. Final tarihi ise 9 Nisan 2026’da olarak belirlendi.