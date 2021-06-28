‘Telefon hırsızlığı’: 1 tutuklu

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı S.A yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Olayla ilgili tutuklanan Z.U.H’nin ise bağı olmadığı belirlendi ve serbest bırakıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Özgün Topkayalı, zanlının ikametgâhtan sirkat suçuyla mahkemede olduğunu belirtti. Polis, 23.06.2021 tarihinde yine Pakistan uyruklu bir kişinin evinden çalınan üç telefonla ilgili Girne’de çalıntı telefonlardan ikisini satarken tespit edildiğini anlattı. Polis, diğer telefonun ise evinde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlı yasal bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.