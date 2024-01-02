“Tek temennimiz ibretlik bir dava olması”

Serap ŞAHİN

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaza dönen, 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel’in sorumlularına karşı açılan dava, yarın görüşülmeye başlıyor…

Adıyaman’da başlayacak dava sürecini takip eden YENİDÜZEN, Şampiyon Meleklerin aileleri ve onlara destek için yanlarında bulunan heyetteki isimlerle görüştü, beklentilerini dinledi…

Şampiyon Meleklerden İzcan’ın babası İhsan Nurluöz, “Gelinen nokta ilk aşamada iddianame bizim beklediğimiz gibi olmadı. Haklı davamızın peşinde olduğumuzu tüm ülkeye göstermek adına Adıyaman’dayız” dedi.

Nurluöz, “Bütün mücadelemiz en ağır cezayı almaları olacaktır .Bunun bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz. Mümkün mertebe alınabilecek en büyük cezayı alıp, ibretlik bir dava olması tek temennimiz” ifadelerini kullandı.

Adalet yolculuğu başladı