“Tek taraflı alım garantili kablo antlaşmasına karşıyız”
EL-SEN, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın “müjde” olarak açıkladığı TC’den Kıbrıs’ın kuzeyine kablo ile elektrik getirilmesi konusunda açıklama yaparak, “Tek taraflı alım garantili kablo antlaşmasına karşıyız” dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, “müjde” olarak açıkladığı; Türkiye’den Kıbrıs’ın kuzeyine kablo ile elektrik temini projesi konusunda açıklama yapan Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Çağlayan Cesurer, “Tek taraflı alım garantili kablo antlaşmasına karşıyız” dedi.
İki ülke arasında kablo ile elektrik taşınması konusunun, “karşılıklı ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak” yapılması gerektiğini belirten Cesurer, “Yapılmak istenenin, tek taraflı olarak enerjinin Türkiye’de kurulu bulunan bir santralden uzun vadeli alım garantili alınması” olduğunu iddia etti.
Cesurer, “Karşılıklı al-ver şeklinde bir kablo projesi düşünülüyorsa buyurun yapın. Bunun haricinde tek taraflı alım garantili yapılmaya çalışılacak olan antlaşmaya seyirci kalmamızı kimse beklemesin” dedi.
Cesurer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Yıllardır halkımıza yalan yanlış bilgilerle kablo ile elektrik gelecek ve sorun çözülecek denerek aklımızla dalga geçilmektedir.
Elbette Dünyada ülkeler birbirleriyle kablo ile bağlanmakta ve olması da gerekmektedir, Ancak bu yapılırken karşılıklı ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yapılır.
Burada yapılmak istenense tek taraflı olarak enerjinin Türkiye’de Kurulu bulunan bir santralden uzun vadeli alım garantili elektrik alınması için çalışma yapılıyor.
Bilinmesinde fayda var bizlerin ihtiyacı olan alım garantili değil ihtiyaç halinde kullanılabilecek bir hattın oluşturulmasıdır. Ülkede şu anda 100 MW’ı aşan güneş enerjisi kurulumu mevcuttur. Mevsim geçişlerinde ise ülke ihtiyacı 90 MW’a kadar düşmektedir. 50 MW güneş enerjisi kurulması için şu anda ortada duran taleplerde dikkate alındığında üretilen ve üretilecek olan enerjinin dönem dönem aktarılması ihtiyacı duyulacaktır.
Bu sebeple karşılıklı al ver şeklinde bir kablo projesi düşünülüyorsa buyurun yapın. Bunun haricinde tek taraflı alım garantili yapılmaya çalışılacak olan antlaşmaya seyirci kalmamızı kimse beklemesin.”