Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, “müjde” olarak açıkladığı; Türkiye’den Kıbrıs’ın kuzeyine kablo ile elektrik temini projesi konusunda açıklama yapan Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Çağlayan Cesurer, “Tek taraflı alım garantili kablo antlaşmasına karşıyız” dedi.

İki ülke arasında kablo ile elektrik taşınması konusunun, “karşılıklı ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak” yapılması gerektiğini belirten Cesurer, “Yapılmak istenenin, tek taraflı olarak enerjinin Türkiye’de kurulu bulunan bir santralden uzun vadeli alım garantili alınması” olduğunu iddia etti.

Cesurer, “Karşılıklı al-ver şeklinde bir kablo projesi düşünülüyorsa buyurun yapın. Bunun haricinde tek taraflı alım garantili yapılmaya çalışılacak olan antlaşmaya seyirci kalmamızı kimse beklemesin” dedi.

Cesurer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: