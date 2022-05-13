Tehdit mesajı ele verdi: “Bu sefer dükkanına değil kafana sıkılacak”

Lefkoşa Surlariçi’nde Lapis Kuyumculuk’un kurşunlanmasıyla ilgili olarak şüpheli görülen B.İ. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının işletme sahibine attığı mesajdan yola çıkan polis, B.İ.’nin Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı esnada tespit edilip tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının Lapis Kuyumculuk işletmecisi Mahmut Uğurluşanlıtürk’e “oğlunun dolandırdığı parayı vermiyordun son sözünü yaz bana aklın varsa öde yoksa bu sefer dükkanına değil kafana sıkılacak” içerikli mesaj atıldığını anlattı.

Olayla ilgili yaşanan gelişmeler, mahkeme detaylarında ortaya çıktı…

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu ve Taşıma, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu Ve Taşıma, Meskun Mahalde Ateş Açma Ve Kasti Hasar” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı B.İ. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, huzurda bulunan zanlı B.İ.’nin “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu ve Taşıma, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu Ve Taşıma, Meskun Mahalde Ateş Açma Ve Kasti Hasar” suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 22 Nisan 2022 tarihinde saat 05:00 raddelerinde Lefkoşa'da Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Lefkoşa'da sakin Mahmut Uğurluşanlıtürk’ün yapmakta olduğu Lapis Kuyumculuk isimli işletmenin batıya bakan vitrin camına kimliği meçhul şahıs/lar tarafından henüz tespit edilemeyen ateşli silah ile bir el ateş edildiğini anlattı.

Polis, edilen ateş sonucu konu işletmeye ait 2 adet 180 cm x100 cm ebatlarındaki vitrin camları kırılarak hasar gördüğünü söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan araştırmada konu ile ilgili olarak olayın akabinde Mahmut Uğurluşanlıtürk’ün kullanımına bulunan gsm hattının kullanıcısı meçhul hat kullanıcısı “oğlunun dolandırdığı parayı vermiyordun son sözünü yaz bana aklın varsa öde yoksa bu sefer dükkanına değil kafana sıkılacak” içerikli mesaj atıldığını anlattı. Polis, bahse konu telefon hattıyla ilgili yapılan araştırmada zanlının kullanımındaki hat ile görüşme detaylarının tespit edildiğini belirtti.

Telefonu inceleniyor

Polis, akabinde zanlının aleyhinde 1 Mayıs 2022 tarihinde Lefkoşa Kaza mahkemesinden derdest emri temin edilip, aranan şahıs ilan edildiğini söyledi. Polis, zanlının 9. Mayıs 2022 tarihinde Ercan Havalimanından giriş yaptığı esnada tespit edilip tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının telefonu üzerinde halen inceleme devam etmekte olup bahse konu numaralar ile ilgili telefon dökümlerinin beklendiğini anlattı.

Polis, bu aşamada zanlının mesele ile bağlantısının çıkması kuvvetle muhtemel olduğundan 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Lapis Kuyumculuk'a bir el ateş