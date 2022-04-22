Lefkoşa Surlariçi’nde dün akşam ‘Lapis Kuyumculuk’ isimli mağaza kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı, iş yerine bir el ateş edildiği polis tarafından açıklandı. .

Çevredeki kamera görüntülerine maskeli bir yaya tarafından dükkana ateş edildiğinin görüldüğü de olay yerinden edinilen iddialar arasında yer aldı.

Polis: Lapis Kuyumculuk’a bir el ateş edildi

Polis, Lapis Kuyumculuk’a dün akşam meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından ilk tespitlere göre bir el ateş açıldığını açıkladı.

Kurşunlama sonrasında herhangi bir yaralanma olmadığı, iş yerinin vitrin camının hasar gördüğü ifade edildi.

Polis Basın Subaylığı açıklaması şöyle: Lefkoşa'da Surlariçi'nde Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Lapis Kuyumculuk isimli iş yerine, dün akşam meçhul şahıs/lar tarafından henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı ilk tespitlere göre bir el ateş açılmıştır. Açılan ateş sonucu herhangi bir yaralanma olmazken, iş yerinin vitrin camı hasar gördü. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.