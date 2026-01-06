TDP: “Silahlı saldırı, ülkede güvenliğin fiilen ortadan kalktığını bir kez daha gözler önüne serdi”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Uluhan Oto Galeri’ye yönelik gerçekleştirilen iki kişinin yaralandığı silahlı saldırının, ülkede güvenliğin fiilen ortadan kalktığını bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

TDP tarafından yapılan açıklamada, kamu güvenliğinin sağlanabilmesi için silahlanmaya karşı etkin ve caydırıcı önlemlerin alınması, ülkeye giriş ve çıkışların çok daha sıkı ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturulmasının artık ertelenemez bir zorunluluk olduğu ifade edildi.

Ülkede yaşanan bu olayın münferit olmadığı, son dönemde artan kundaklama ve kurşunlama vakalarının ön görülemez bir hale geldiği belirtilen açıklamada, özellikle oto galerilerini hedef alan bu saldırıların, "organize ve karanlık bir zihniyetin" ürünü olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kamuoyuna uzun süredir “her şey kontrol altında” mesajı verildiği ancak yaşananların bu söylemin gerçeklikle bağının kalmadığını açıkça ortaya koyduğu belirtildi. “Bu kaçıncı saldırı?” diye sorulan açıklamada, güvenlik zafiyeti yaşandığı savunulan açıklamada, "Her şey kontrol altındaydı söylemi, kurşun sesleriyle çöktü” denildi.

Saldırının yalnızca bir iş yerine değil, toplumun tamamına yönelik açık bir tehdit olduğu kaydedilen açıklamada, olayın yaşandığı sırada bölgede çocuklu ailelerin, vatandaşların ve çalışanların bulunabileceği vurgulandı. Açıklamada, bu tür olayların daha ağır sonuçlar doğurmamasının yalnızca bir tesadüf olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, iş yerlerine yönelik şiddet olayları ile gazetecilere yönelen tehditler arasında doğrudan bir bağ bulunduğu savunularak, her iki durumda da ortak noktanın “hukuk tanımazlık ve korku üzerinden güç devşirme isteği” olduğu kaydedildi. Açıklamada, hukukun üstünlüğünün zedelendiği, caydırıcılığın ortadan kalktığı bir ortamda toplumun güvenliğinden söz etmenin mümkün olmadığı vurgulandı.

Yaşananların yalnızca bireysel suçlar olarak ele alınamayacağına işaret edilen açıklamada, ülkede giderek yaygınlaşan silahlanma ve ülkeye giriş–çıkışlardaki denetimsizliğin ciddi bir güvenlik riski yarattığı ifade edildi.

Açıklamada, silaha erişimin kolay olduğu, sınır ve denetim mekanizmalarının etkili biçimde işletilmediği bir ortamda benzer saldırıların önüne geçilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.