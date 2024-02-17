Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) İskele İlçe Kongresi yapıldı, İlçe Başkanlığı’na Ercan Yüzüak getirildi.

TDP İskele İlçe Kongresi geniş katılımla yapıldı

Geniş bir katılımla yapılan kongrede Divan Hasan Umur Başkanlığı’nda Zühal Koreli ve Salih Akballi’den oluştu.

Dilek ve temennilerle başlayan kongrenin açılış konuşması, İlknur Işıl Türkmen tarafından yapıldı. Türkmen, doğrudan demokrasi için TDP’de örgütlendiklerini ve mücadele ettiklerini belirtti.

Atlı: Ülkenin hesap verebilir ve dürüst bir yönetimine ne kadar ihtiyaç olduğu açıktır

Kongrede konuşan TDP Genel Başkanı Mine Atlı, iki yıl boyunca İskele ilçesini ayakta tutan herkese teşekkür etti, başta İskele olmak üzere ülkedeki geniş kaynakların olması gerektiği gibi kullanılamadığına dikkat çekti.

Mine Atlı, “Bizler ilçelerimizde güçlü şekilde örgütlenerek, doğal kaynaklarımızın doğru kullanımı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Özellikle İskele ilçesindeki yanlış kaynak kullanım karşısında şeffaf, hesap verebilir ve dürüst bir ülke yönetimine ne kadar ihtiyaç olduğu açıktır” dedi, herkese başarılar diledi.

Çeler: Dürüst siyasetimizle başaracağız

Mart ayında yapılması planlanan TDP Olağan Kurultay’ın da tek Başkan adayı olan Zeki Çeler de konuşmasında, toplumun hala doğru söyleyen siyasetçileri beğendiğini ve desteklediğini ve bu desteğini de oya çevirdiğini kaydetti.

Çeler, “Birbirimizi doğru anlayıp doğru adımlar attığımız sürece, toplumda doğru algıyı yaratacağız. Dürüst siyasetimizle bunu başaracağız. Hepimiz birbirimize sahip çıkmalı ve toplumun hakkını hem birey olarak hem de örgütlü şekilde aramalıyız” dedi.

Konuşmaların ardından Mali Rapor ve Faaliyet Raporu oylanarak kabul edildi. Başkan, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Gençlik Meclisi şu isimlerden oluştu;

Yönetim Kurulu:

Ercan Yüzüak (Başkan)

Cemaliye Soğancı

İlknur Işık Türkmen

Tülay Alper

Mahmut Ceylan

Tekin Kızıl

Niyazi Aygan

Naim Zorali

Seyfi Bağrıkaralı

Ecevit Aspri



Denetleme Kurulu

Öcal Musaoğulları

Sefer Yalkut

Metin İsmet Pekri

Osman Hastunç



Gençlik Meclisi

Dilan Kızıl

Ersin Kızıl