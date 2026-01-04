TDP: “Emperyalist politikalar demokrasi getirmez”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Amerika Birleşik Devletleri’nin Venezuela’ya yönelik müdahaleci ve saldırgan politikalarını eleştirerek kınadı.

“Emperyalist politikalar demokrasi getirmez” ifadelerine yer verilen açıklamada, Venezuela halkıyla dayanışma içinde olunduğu belirtilerek, emperyalist politikalara karşı halkların iradesini esas alan adil ve barışçıl bir dünya düzeni için mücadelenin sürdürüleceği kaydedildi.

TDP Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, hiçbir ülkenin başka bir halkın siyasal tercihlerini, yönetim biçimini ya da geleceğini zorla şekillendirme hakkı olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, Venezuela halkının iradesinin her türlü dış müdahalenin üzerinde olduğu belirtilerek, demokrasinin ancak halkların özgür iradesiyle ve kendi toplumsal koşulları içinde gelişebileceği kaydedildi.

ABD’nin Venezuela’ya yönelik politikalarının açık bir “Emperyalist saldırı” niteliği taşıdığı ifade edilen açıklamada, bu yaklaşımın bölgesel barışı, uluslararası hukuku ve halkların kendi kaderini tayin hakkını hiçe saydığı belirtildi.

Uygulanan ekonomik yaptırımlar ve tehditlerin doğrudan sivilleri hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, bu politikaların halkları yoksulluğa ve istikrarsızlığa sürüklediğine işaret edildi.