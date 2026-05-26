TC Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 trilyon 848,3 milyar liralık borçlanmaya gidecek
Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos döneminde 1 trilyon 767 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 1 trilyon 848,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
AA’nın aktardığına göre Bakanlık, gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre Hazine, söz konusu dönemde, 1 trilyon 767 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 1 trilyon 848,3 milyar liralık iç borçlanma yapacak.
