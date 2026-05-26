“Bir kez daha vurguluyoruz, gazetecilik suç değildir”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Meclis’ten geçirilen düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle yargılanma riskinin ortadan kalkmadığını belirterek, “Kuzey Kıbrıs’ta gazetecilik hâlâ suç gibi muamele görmektedir” ifadelerini kullandı.

Birlik açıklamasında, süreç boyunca basın özgürlüğü, halkın haber alma hakkı ve gazetecilik mesleğinin geleceği adına defalarca uyarı yapıldığı belirtilerek, bu uyarıların dikkate alınmadığı açıklandı. Açıklamada, “Duyuyormuş gibi yapanlar ise siyasi hesaplarını ve seçim kaygılarını kamu yararının önünde tuttu” denildi.

Açıklama şöyle:

Kaldırdığınız ellerle geçirdiğiniz, “masumiyet karinesi” söyleminin arkasına siyasi hesaplarınızı gizlemeye çalıştığınız her adımı görüyoruz.

Bu süreçte defalarca uyarılarımızı yaptık. Basın özgürlüğü, halkın haber alma hakkı ve gazetecilik mesleğinin geleceği adına kaygılarımızı açıkça dile getirdik. Ancak ne yazık ki bu uyarılarımız dikkate alınmadı. Duyuyormuş gibi yapanlar ise siyasi hesaplarını ve seçim kaygılarını kamu yararının önünde tuttu.

Bugün gelinen noktada, gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle yargılanma riski ortadan kalkmış değildir. Daha açık ifade etmek gerekirse; Kuzey Kıbrıs’ta gazetecilik hâlâ suç gibi muamele görmektedir. Bu, demokratik toplum adına utanç verici bir tablodur.

Meclis’te bu yasaya oy veren her milletvekili, ortaya çıkan bu utanç verici tablonun sorumluluğunu taşımaktadır. Hiç kimse bu sorumluluktan kaçamaz.

Zor koşullar altında, halkın haber alma hakkını korumak için görev yapan basın emekçilerinin görmesini, konuşmasını ve yazmasını sınırlandırmayı hedefleyen bu yasa maddesini tanımıyoruz.

Gazeteciler olarak etik ilkeler çerçevesinde, kamu yararını gözeterek görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Ne sansüre boyun eğeceğiz ne de gazetecilik reflekslerimizden geri adım atacağız.

Bu bayramı, mücadelemizin kararlılığını ve dayanışmamızın gücünü daha da büyütme iradesiyle karşılıyoruz. Tüm meslektaşlarımızı bu ortak mücadele ruhuyla selamlıyoruz.

Bir kez daha vurguluyoruz:

Gazetecilik suç değildir!

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu