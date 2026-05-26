Özgür Özel'in İzmir'deki mitingi için toplananlara müdahale
Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından görevden alınan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ilk mitingini düzenlemeyi planladığı İzmir'de polis toplananlara müdahale etti.
Polis müdahalesinin ardından yaya olarak meydan çevresinde toplanan kalabalığın yanına gelen Özel, Kordon'da arkasına aldığı kitleyle birlikte yürümeye başladı.
Özel'in Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüdüğü bildiriliyor.
İzmir Valiliği mitingin Cumhuriyet Meydanı'nda yapılmasını kabul etmemişti.
Valiliğin, meydana 'kısıtlı sayıda kişi alınabileceği' gerekçesiyle miting için Gündoğdu Meydanı'nı işaret ettiği kaydedildi.
Miting öncesi alanın çevresi demir bariyerlerle kapatıldı.
Meydan çevresinde toplananlara TOMA'lardan tazyikli su sıkıldı.
