Boya yaparken merdivenden düştü, yaralandı

Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelde çalışan 56 yaşındaki Kamal HOSSAIN, boya yaptığı sırada merdivenin kayması sonucu yaklaşık iki metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre olay, dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Merdiven üzerinde boya yaptığı sırada dengesini kaybederek zemine düşen HOSSAIN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Sağ kolunda kırık tespit edilen HOSSAIN’in, yapılan ilk müdahalenin ardından Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındığı belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor