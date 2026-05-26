Bir haftada trafik kazalarında üç kişi öldü, 26 kişi yaralandı

Haftalık trafik denetimlerinde rapor edilen 3 bin 137 araç sürücüsü arasında bin dokuz sürücü süratli araç kullanmaktan; 311 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan ve 160 sürücü de trafik levha ve işaretlerine uymamaktan rapor edildi.

Ülkede son bir haftada meydana gelen trafik kazalarında üç kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre 18 Mayıs-24 Mayıs tarihlerini kapsayan süre içerisinde, ülkede 66 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların biri ölümle, 17’si yaralanmayla ve 48’i hasarla sonuçlandı. Ölümle neticelenen kazada üç kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 26 kişi yaralandı.

Bu dönemde meydana gelen trafik kaza sebepleri arasında; süratli araç kullanmak (20), dikkatsiz sürüş yapmak (14), kavşakta durmamak (13), yakın takip (10) ve diğer etkenler (9) yer aldı.

Kazalar sonucu oluşan hasar miktarının ise 3 milyon 887 bin 659 TL olduğu bildirildi.

Kazaların ilçelere göre dağılımına bakıldığında, kazaların 24’ü Lefkoşa, 9'u Mağusa, 22’si Girne, 4'ü Güzelyurt ve 7'si İskele'de meydana geldi.

Haftalık trafik denetimlerinde 16 sürücü tutuklandı, 344 araç trafikten men edildi

Aynı dönemde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde ise, 18 bin 232 araç sürücüsü kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 3 bin 137 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 344 araç trafikten men edildi ve 16 sürücü tutuklandı.

Suçların dağılımı ise şöyle:

“Süratli araç kullanmak (1009) ,tehlikeli sürüş (24), dikkatsiz sürüş (47), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (311), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (24), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (58), sürüş esnasında cep telefonu kullanmak (21), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (68), trafik levha ve işaretlerine uymamak (160), trafik ışıklarına uymamak (105), muayenesiz araç kullanmak (131), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (94), yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmak (20), özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak (15), aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak (23), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak (4), ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak (22) ve 1001 diğer trafik suçları.”