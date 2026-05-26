Spirotetramat içerikli bitki koruma ürünlerinin kullanımına yasak...

Spirotetramat aktif maddesi içeren bitki koruma ürününün kullanımı, 31 Mayıs itibarıyla yasak olacak.
Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu'ndan yapılan duyuruya göre, Spirotetramat aktif maddesini içeren bitki koruma ürünlerinin ithalatı 30 Mayıs 2025 itibarıyla yasaklanmıştı.
Söz konusu aktif maddeyi içeren bitki koruma ürünlerinin kullanımı da 31 Mayıs 2026 itibarıyla yasak olacak.
