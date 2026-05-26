“Gazetecilere dava açmakta bile çekimser kaldık”

Yüksek Yayın Kurulu Başkanı ve avukat Feyzi Hansel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gazetecilere yönelik ceza düzenlemesine tepki gösterdi.

Hansel, gazetecilerin yaptıkları haberler nedeniyle ceza mahkemelerinde yargılanma ihtimalinin bile “korkunç ve utanç verici” olduğunu ifade etti.

Meslek hayatı boyunca gazetecilere karşı dikkatli bir yaklaşım sergilediklerini belirten Hansel, “Ben şahsen meslek hayatım boyunca gazetecilere, vazifelerini yapıyorlar diye tazminat davası açmakta bile çekimser olduk” ifadelerini kullandı.

Hansel, suç işlediği iddia edilen kişilerin ceza mahkemelerinde yargılanabileceğini ancak halka açık mahkemelerde görülen davaları haber yapan gazetecilerin cezai yaptırımla karşı karşıya bırakılmasının kabul edilemez olduğunu savundu.

Yargılamaya müdahale edecek yayınların zaten Mahkemeler Yasası kapsamında suç olduğunu hatırlatan Hansel, mevcut düzenlemelerin yeterli olduğunu belirtti.

Hansel paylaşımında, “Yargılamaya müdahale edecek yayın yapmak zaten Mahkemeler Yasası altında suç. Ama halka açık mahkemelerde cereyan eden ceza meselelerini haber yapanlara ceza mahkemesi yolu açmak benim hukukçu kimliğimle bağdaşmaz” ifadelerine yer verdi.