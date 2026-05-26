“KTTB’nin, taraf olduğu hiçbir yazılı-sözlü mutabakat, anlaşma veya uzlaşı yok”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KTTO) ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası (KTDTO), Asker Hastanesi konusunda, KTTB’nin, taraf olduğu hiçbir yazılı-sözlü mutabakat, anlaşma veya uzlaşı bulunmadığını açıkladı.

Üç örgüt tarafından yapılan ortak açıklamada, Asker Hastanesi’nde sivil hasta bakılması konusunun başından beri kamu yararı, hasta güvenliği, hasta hakları ve sağlığa erişebilirlik çerçevesinde ele alındığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

“Bu süreçte, olası hasta şikayetlerinin nasıl ve hangi bağımsız mekanizmalarla değerlendirileceği, hekimlerin hukuki ve etik sorumluluklarının nasıl denetleneceği, hekim kayıtlarının hangi sistem üzerinden yürütüleceği ve ülkeye gelecek hekimlerin, 1956’dan bu yana faaliyet gösteren Birliğimizin üyelik süreçlerine nasıl dahil edileceği konusunda açık, net ve yapıcı öneriler sunduk. Ancak süreç boyunca görülen yaklaşım, karşılıklı değerlendirme değil, Bakanlığın kendi görüşünü dayatma çabası olmuştur.”

Sağlık Bakanı’nın, Meclis’te yaptığı, “ortak mutabakat sağlandığı” açıklamasının doğru olmadığı belirtilen açıklamada, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin taraf olduğu hiçbir yazılı-sözlü mutabakat, anlaşma veya uzlaşı bulunmadığı kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı ile imzalanan protokolün de Birlikten gizlendiği öne sürülen açıklamada, “Ağustos 2025’te imzalandığı belirtilen bu belge hakkında KTTB’ye hiçbir resmi ya da gayriresmi bilgilendirme yapılmamıştır” denildi.

Görüşme süreçlerinin, karşılıklı müzakere ve şeffaflık temelinde yürütülmesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Karşı tarafın görüşünü dinliyormuş gibi yapıp, kendi kararlarını dayatmak ‘görüşme’ değildir” ifadesine yer verildi.

“Birliğimiz, ilgili hastanedeki sivil hekimlerin geçici üyelikleri konusunda süreci kolaylaştırıcı, uygulanabilir ve makul öneriler sundu”

Birliğin, ilgili hastanedeki sivil hekimlerin geçici üyelikleri konusunda süreci kolaylaştırıcı, uygulanabilir ve makul öneriler sunduğu kaydedilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Birliğimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelecek hekimlerin üyelik süreçlerinin belirli bir çerçevede yürütülebileceğini, ancak aynı zamanda yerel hekim istihdamının da korunması gerektiğini açıkça ifade etmiştir. Buna rağmen bu önerilerin ilgili mercilere aktarılmadığı veya bilinçli şekilde dikkate alınmadığı ortadadır.”

“KTTB Yasası'nın tek bir noktasının bile değiştirilmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz”

“KTTB Yasası'nın tek bir noktasının bile mevcut hükümet tarafından değiştirilmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Çünkü kendilerine güvenmiyoruz, ki süreçte yaşananlar bizi bu konuda haklı çıkarmıştır.” denilen açıklamada, yasa dışı hiçbir düzenlemenin kabul edilmeyeceği belirtildi.

“‘Protokol ile yasal çerçeveyi aşarız’ anlayışı, hukuk devleti ilkesine açık bir aykırılıktır”

Hukukun, ülkenin yasalarının protokollerle aşılmaya çalışılmasının “kabul edilemez” olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“‘Protokol ile yasal çerçeveyi aşarız’ anlayışı, hukuk devleti ilkesine açık bir aykırılıktır. Bu yaklaşım karşısında geri adım atmamız mümkün değildir. Bu mesele yalnızca üyelik meselesi değil, Sağlık Bakanlığı’nın denetiminde olması gereken ülkenin sağlık sisteminin kurumsal yapısı, denetlenebilirliği ve hekimlik mesleğinin bağımsızlığı meselesidir.”

“Mesleki düzeni ve kurumsal yapıyı yok sayan hiçbir yaklaşım kabul edilmeyecektir”

Hekimlik mesleğinin siyasi tartışmaların aracı olmadığı belirtilen açıklamada, “Görev yapacak tüm hekimler bizim meslektaşlarımızdır. Ancak mesleki düzeni ve kurumsal yapıyı yok sayan hiçbir yaklaşım da kabul edilmeyecektir.” denildi.