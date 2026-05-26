Güneyde kadın milletvekili sayısı 11’e yükseldi

Kıbrıs Cumhuriyeti meclisine giren kadın milletvekili sayısının ilk kez 11’e yükseldiği belirtildi.

Politis gazetesi, güneydeki meclise ilk kez ondan fazla kadın milletvekilinin girdiğine dikkat çekti.

Güneyde 2021 yılında yapılan seçimlerde sadece 8 kadının meclise girmeyi başardığını yazan gazete, 2021 seçimlerinde meclise giren 8 kadın milletvekilinden 6’sının tekrar seçildiğini belirtti.

Gazete, Annita Dimitriu (DİSİ); Fotini Çiridu (DİSİ); Marina Nikolau (AKEL); Savva Orfanidu (DİSİ); Hristiana Erotokritu (DİKO) ve İrini Haralmbidu (ALMA) gibi isimlerin yeniden meclise girdiğini yazdı.

Habere göre, meclise giren yeni kadın milletvekilleri ise; Argentula Yoannu (AKEL); Anastasia Hasiku (AKEL); Theodulitsa Drusiotu (ALMA); Nikoletta Konstantiu (DİSİ) ve Daina Konstantinidi (Doğrudan Demokrasi) şeklinde oldu.

Nikoletta Konstantinu’nun Baf bölgesinden seçilmesinin de ayrı bir özelliği bulunduğunu yazan gazete, Baf bölgesinden ilk kez bir kadının milletvekili seçildiğini belirtti.

Meclisteki kadın milletvekili sayısının artışında karma oyların etkili olduğunu belirten gazete, en fazla karma oyu DİSİ Lefkoşa bölgesinden Savvia Orfanidu’nun aldığını kaydetti. Gazete, Orfanidu’nun 11 bin 367 karma oy aldığını yazdı.

Gazete, Annita Dimitriu’nun ise liste başı olması nedeniyle karma oy almadığını anımsattı.

Habere göre, Orfanidu’nun ardından en fazla oyu, DİSİ Limasol bölgesinden 6 bin 956 oyla Fotini Çiridu; 5 bin 938 oyla ALMA Lefkoşa bölgesinden İrini Haralambidu ve 5 bin 844 DİKO Lefkoşa bölgesinden Hristiana Erotokritu aldı.

Gazete, geçtiğimiz dönem mecliste aktif olan kadın milletvekilleri Rita Superman ve Aleksandra Attalidu’nun ise meclis dışında kaldığını yazdı.

Gazete haberinde, bu seçimlerdeki oy pusulalarında kadın aday sayısının 260 olduğunu, 2021 seçimlerinde ise bu rakamın 160’da sınırlı kaldığına da dikkat çekti.