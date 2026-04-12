Kıbrıs'ın güneyinde bulunan Germasogeia bölgesinde bir apartman çöktü, binada yaşayan 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren kişinin yakın arkadaşı yaşananları anlattı, binanın daha önce "tehlikeli" olduğu bildirildiğini söyledi.

Olayda hayatını kaybeden 27 yaşındaki Nijeryalı gencin yakın arkadaşı Joanna, binadaki koşulları “sefil” olarak nitelendirerek, tavanda büyük delikler bulunduğunu, demir çubukların aşağı sarktığını ve elektrik arızaları nedeniyle yaşamın mum ışığında sürdürüldüğünü söyledi.

Joanna, hayatını kaybeden şahısla uzun süredir arkadaş olduklarını ve birlikte spor yaptıklarını belirterek, olay günü genci evine bıraktığını ve kısa süre sonra teşekkür mesajı aldığını ifade etti. “On dakika sonra yazdı… Sonra cevap vermedi” diyen Joanna, yaşadığı şoku dile getirdi.

Arkadaşının yaşadığı daireyi daha önce ziyaret ettiğini söyleyen Joanna, “Tavan deliklerle doluydu, oturma odasında demirler sarkıyordu. ‘Böyle nasıl yaşıyorsun?’ diye sordum” ifadelerini kullandı. Joanna ayrıca, kiracıların ev sahibini binanın durumu konusunda defalarca uyardığını ancak herhangi bir önlem alınmadığını öne sürdü.

İddiaya göre apartmanda 11 daire bulunuyordu ve yaklaşık 20 kişi yaşıyordu.

Polis kaynaklarına göre, binaya ilişkin uyarıların daha önce yapıldığı ortaya çıktı. 26 Mart 2026 tarihinde Limassol Konut İdaresi tarafından bina sahiplerine gönderilen yazıda yapının “tehlikeli” olduğu ve tahliye edilmesi gerektiği bildirildi. Buna rağmen kiracıların yasal süre içinde binayı boşaltmadığı aktarıldı.

Joanna, yaşamını yitiren arkadaşının yalnızca kendi hayatını değil, başkalarını da korumaya çalıştığını belirterek, “Bina çökerken bile insanlara yardım etmek için ayrılmadı” dedi.

En acı detaylardan biri ise olaydan kısa süre önce yaşanan konuşma oldu. Joanna, “Yarım saat daha kalsaydık belki hayatta olacaktı” sözleriyle yaşadığı pişmanlığı anlattı.

Trajedinin ardından konuşan Joanna, yaşananların göçmen işçilerin yaşam koşullarını gözler önüne serdiğini belirterek, “Daha iyi bir hayat için gelen insanların böyle yaşaması çok acı” dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, facianın ardından hem ihmal iddiaları hem de bina güvenliği tartışmaları yeniden gündeme geldi.