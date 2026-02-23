Tatlısu’da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Tatlısu’da yapımı devam eden üç katlı bir binada çalışan 43 yaşındaki işçi yüksekten düşerek yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, 23.02.2026 tarihinde saat 07.30 sıralarında meydana gelen olayda, MD Aktarul Islam (E-43) çalıştığı inşaatta yüksekten düştü.
Yaralı işçi kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kafa ve göğüs travması teşhisiyle ameliyata alındı.
Soruşturma devam ediyor.
Etiketler : iş kazası