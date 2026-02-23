Tatlısu’da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Lefkoşa17 °C

Tatlısu’da yapımı devam eden üç katlı bir binada çalışan 43 yaşındaki işçi yüksekten düşerek yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 23.02.2026 tarihinde saat 07.30 sıralarında meydana gelen olayda, MD Aktarul Islam (E-43) çalıştığı inşaatta yüksekten düştü.

Yaralı işçi kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kafa ve göğüs travması teşhisiyle ameliyata alındı.

Soruşturma devam ediyor.

