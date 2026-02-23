Türkmenköy-Dörtyol yolunda kaza yapan alkollü sürücü yaralandı
Türkmenköy-Dörtyol ana yolunda, dün meydana gelen trafik kazasında alkollü araç sürücüsü yaralandı.
A+A-
Türkmenköy-Dörtyol ana yolunda, dün meydana gelen trafik kazasında alkollü araç sürücüsü yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, 139 miligram alkollü olduğu tespit edilen 52 yaşındaki Koral Aydıner, yönetimindeki MS 360 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, toprak setlere çarpıp durdu.
Kazada yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bel kemiğinde kırık teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Beyin Cerrahi Servisi’nde tedavi altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Bu haber toplam 326 defa okunmuştur
Etiketler : kaza