Türkmenköy-Akdoğan arasında bir arazide polis tarafından gerçekleştirilen “Karanlık Hedef Operasyonu"nda tabanca, şarjör ve canlı mermi ele geçirildi; bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin dün gece düzenlediği operasyonda, zanlı E.Ş. (E-24), çalıların altına gizlenmiş bir adet 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve toplam 29 adet canlı mermiyi kullanımındaki araçla almaya geldiği sırada polisleri fark ederek, olay yerinden ayrıldı. Yürütülen ileri soruşturmada zanlı tespit edilerek tutuklandı.

Bahse konu şahsın kullanımındaki araçta yapılan aramada ise, bir miktar uyuşturucu olduğuna inanılan madde de bulundu.

Meseleyle ilgili polisin soruşturması devam ediyor.