Meclis Genel Kurulu, iletişim altyapısını Türk Telekom'a devretmeyi öngören 'Fiber Optik Protokolü'nü görüşmek üzere toplandı.

Genel Kurulda kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, "Ülkenin her kesiminin itiraz koyduğu bu protokol, bu geçen bir hafta içerisinde değerlendirilir, belki bir uzlaşma sağlanır diye zaman verdik, ama sıfır noktasında olduğumuzu üzülerek görüyoruz" dedi.

İncirli, Hükümetin hiçbir tarafla istişare etmeden Türkiye'ye gidip protokolü imzaladığını anımsattı, "Yapmakta olduğunuz hatanın vehametini anlamanızı istiyoruz. Siz bu vahim hatada ısrarcısınız. Önünüze, ardınıza bakmıyorsunuz. Siz aslında gemileri yaktınız ama nereye gittiğiniz de belli değil. Bizim derdimiz bu memleketin geleceğidir. Anayasa'nın, yasaların korunmasıdır. Bu memleketteki kurumların, yatırımcıların korunmasıdır. Memleketi, telafisi çok zor olacak bir duruma sürüklüyorsunhz" şeklinde konuştu.

"Telekomünikasyon gibi stratejik bir meseleyi tekelleştiriyorsunuz"

"Biz gerçekten bir devlet miyiz, ilk olarak bu soruyu kendinize sormanız gerekiyor" diyen İncirli, şöyle devam etti:

"Siz aslında bu devletin her şeyini dışlıyorsunuz. Siz bu protokolle, KKTC sınırları içerisinde fiber optik altyapısı kurulması, işletilmesine dair çok kapsamlı düzenlemeler yaptınız. Bunu yaparken de çok kritik hükümler koydunuz. Tek bir yatırımcı altyapıyı, işletmeyi, telekomünikasyon hizmetlerinin sunulmasını gerçekleştirecek. Bunun adı tekelleşmedir. Siz iletişimin tekelleşmesini mi istiyorsunuz? Siz aslında telekomünikasyon gibi stratejik bir meselede tekelleşme getiriyorsunuz. Sonuçlardan haberdar mısınız? Hiç sanmıyorum."

"Siz devletin egemenliğinden vazgeçiyorsunuz"

CTP lideri şöyle devam etti:

"Siz vergi muafiyeti veriyorsunuz. Siz kim oluyorsunuz da bunu yapıyorsunuz? Bunun için yasal degisiklik gerektiğini bilmiyor musunuz? Siz yürütmesiniz, yasamanın yerine koyamazsınız. Münhasır işletme haklarını da devrediyoruz. Devletin kendi egemenliği anlamına geliyor bu. Devletin egemenliğinden vazgeçiyorsunuz. Farkında mısınız? Bu devletin egemenlik yetkilerinden vazgeçiyorsunuz. Sizin böyle bir yetkiniz yok."

"Halktan korkuyorsunuz"

Yurttaşların en temel haklarından olan kendini ifade etme ve eylem haklarının, sabah saatlerinde Meclis önünde Hükümet tarafından polis kullanılarak engellenmeye çalışıldığını anımsatan İncirli, "Korkuyorsunuz. Yaptığınız şeyin yanlış olduğunu biliyorsunuz ve korkuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Anayasa'yı ihlal ederek memleketin temelini sarsıyorsunuz"

Protokolle ilgili komite çalışmalarına işaret eden İncirli, "İnsan mesleğine ihanet edemez. Komite başkanı bir hukukçu. Protokolle ilgili Anayasa'ya aykırılık iddiası komitede konuşuldu. Bu iddiayla ilgili hukuki görüş talep edildi. Komite başkanı bunu reddetti. Bu protokol açıkça Anayasa'ya aykırıdır. Anayasa bir temeldir ve siz temeli sarsmaya çalışıyorsunuz" dedi.

İncirli, "Neden hukuki görüş almadınız? Bu soruyu yanıtlamak zorundasınız. Açıklamak mecburiyetindesiniz" şeklinde konuştu.

"Devletin mutlak gücünü devretmeye hazırlanıyorsunuz"

Münhasır yetki konusunun, devletin yetki hakkı ve mutlak gücü olduğunu ifade eden İncirli, "Bunu devrettiğiniz an, devletin mutlak gücünü devretmiş olacaksınız. Bunu yapmak üzeresiniz. Bu yetki sizde yoktur. Kendinizi Anayasa'nın üzerinde sanmayın" ifadelerini kullandı.

"Meclisi, yasaları, devleti sildiniz"

Telekomünikasyon Dairesi'nin protokolle saf dışı bırakılacağını belirten İncirli, "Böyle bir yürütme tarihte yoktur. Kendi dairesini yok sayan bir yürütme olamaz" dedi.

CTP lideri, "Telekominikasyon altyapısının stratejik bir altyapı olduğunu unutmamanız gerek. Bir devletin, böylesi bir konuda kendini silmesi mümkün değildir. Elinize bir silgi aldınız ve Meclisi, yasaları, devletin kendisini sildiniz. Siz aslında suç işliyorsunuz. Burada düzenleyici ve yetkilendirici otorite olması gerekiyor. Protokolde, KKTC içerisindeki internet trafiğinin yurtdışına ulaştırılması tamamen yatırımcıya aittir şeklinde bir madde var. Bu, yetki devridir" şeklinde konuştu.

"Telekomünikasyon yatırımcılarına 'gidin kendinize başka iş bulun' diyorsunuz"

"Rekabeti neden ortadan kaldırıyorsunuz?" Diye soran İncirli, Başbakan Ünal Üstel'e seslendi, makul bir açıklama talep etti.

Protokolle hem devletin ve kurumlarının dışlandığını, hem de ülkeye yatırım yapan şirketlerin de dışlandığını ifade eden İncirli, "Çok tehlikeli bir düzen kuruyorsunuz" dedi.

Türk Telekom'a özel bir statü verildiğini, imtiyaz sağlandığını belirten İncirli, işletmeler arasında korkunç bir eşitsizlik yaratilacağını belirtti.

CTP lideri, "Telekomünikasyon alanında yatırım yapanlara, bu sevdadan vazgeçin, kendinize başka bir iş bulun diyorsunuz. Çıkın bunu açıkça ifade edin" şeklinde konuştu.

"Yatırımcı, internet fiyatlarını fahiş noktaya çekerse devletin müdahale hakkı olmayacak"

Protokole ilişkin fizibilite ve projenin ortada olmadığını belirten İncirli, yatırımcının fahiş fiyatlar ortaya koyması halinde devletin müdahale edemeyeceğini kaydetti.

İncirli, "İnsanların internete erişimini nasıl ucuz şekilde sağlayacağız? Bunu hiç düşündünüz mü? Bundan bir endişe duymuyor musunuz? Piyasa dengesinin bozulacağının farkında mısınız?" sorularını sordu.

Türk Telekom'a uygulanan vergi muafiyetlerinin de Anayasa'ya aykırı olduğunu belirten İncirli, "Sizin kimseye Meclis adına yasa yapma taahhüdü verme yetkiniz yok. Ama siz, yasa değişmeyi taahhüt ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.