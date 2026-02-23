“Dosyayı inceleyip, gereken mücadeleyi vereceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi( CTP), Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclis Grubu’nu kabul etti. Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleşen görüşmede, toplumda büyük yankı uyandıran ve tepkilere yol açan Fiber Optik Protokolü kapsamlı bir şekilde ele alındı. Görüşmede, Ticaret Odası, söz konusu protokolle ilgili Ticaret Odası Meclis Grubu’nda oy birliği ile aldığı kararları içeren dosyayı CTP’ye sundu.

Dosyada, Fiber Optik Protokolü’nün kamu yararını güvence altına almamış olması vurgulanırken rekabetçi bir ihale sürecinin işletilmemiş olmasının da doğru olmadığına dikkat çekildi. Cumhuriyetçi Türk Partisi, dosyayı inceleyeceklerini ve gerekenin yapılması için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Ziyarette, CTP Grup Başkan Vekilleri Asım Akansoy ve Erkut Şahali ile Milletvekili Ürün Solyalı hazır bulundu.