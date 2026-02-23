“Toplumdan ve kamudan yana taraf olun”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), hükümeti ve hükümete mensup milletvekillerini kamuoyunda “peşkeş protokolü” olarak bilinen yasa tasarısını geri çekmeye ve süreci yeniden değerlendirmeye davet etti.

KTMMOB tarafından yapılan yazılı açıklamada, telekomünikasyon altyapısının bir ülkenin dijital egemenliğinin ve kamusal hizmet kapasitesinin temelini oluşturan stratejik bir varlık olduğu vurgulandı. Bu nitelikteki bir altyapının kamuoyu, ilgili meslek örgütleri ve teknik çevreler yeterince bilgilendirilmeden, katılımcı bir süreç işletilmeden ve toplumsal mutabakat sağlanmadan düzenlenmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, mevcut yasa tasarısının kamu yararını açık ve net biçimde güvence altına almadığı; denetim, yetki, sorumluluk ve uzun vadeli kamusal çıkarlar bakımından belirsizlikler barındırdığı ifade edildi.

KTMMOB’ye bağlı Bilgisayar Mühendisleri Odası temsilcilerinin Meclis Komitesi dahil olmak üzere gerçekleşen tüm toplantılara katılarak teknik görüşlerini detaylı biçimde aktardığı, davetli olduğu toplantılarda ise Elektrik Mühendisleri Odası temsilcilerinin değerlendirmelerini paylaştığı kaydedildi.

KTMMOB açıklamasında, hükümet ve hükümete mensup milletvekilleri, “söz konusu yasa tasarısını halkı daha fazla germeden derhal Meclis Komitesi’ne geri çekmeye; protokolün imzalanmasının gerekliliği ve ihtiyacı başta olmak üzere süreci şeffaflık, katılımcılık ve bilimsel esaslar temelinde, tüm ilgili tarafların görüş ve katkılarıyla yeniden değerlendirmeye ve bu kararları alırken bir kez daha toplumdan ve kamudan taraf olmaya” davet edildi.

Açıklamada ayrıca, “Kamu yararını öncelemeyen, toplumsal güveni zedeleyen ve stratejik altyapılar üzerinde soru işaretleri yaratan, topluma ait kurumları varlıkları ile gözden çıkarmak, kimlere ve neye hizmet edeceği tam olarak anlaşılmadan yapılacak yasal bir düzenleme, her kurdukları cümlede kullanılan egemenlik söylemi bir yana, bağımlılığa bir çivi daha çakmaktır.” ifadelerine yer verildi.