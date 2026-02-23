Sol Hareket: Talimatla yönetilen bir düzen, sömürge düzenidir

Sol Hareket, Meclis önündeki polis ablukasına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, söz konusu müdahalenin bir binaya değil, toplumun kolektif iradesine yönelmiş açık bir saldırı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Bu, göstermelik demokrasinin maskesinin düştüğü andır. Talimatla yönetilen bir düzen, sömürge düzenidir.” ifadelerine yer verildi.

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın "peşkeş protokolü" ile ilgili daha önce yaptığı bir açıklamaya da atıfta bulunulan açıklamada, “Arıklı’nın itirafı hâlâ kulaklarımızda: ‘Talimat Erdoğan’dan.’ İşte tam da bu yüzden susmayacağız. Çünkü bu topraklarda kurulan rejim, halkın iradesine değil merkezin talimatına dayanan bir vesayet rejimidir. Bu, ilhaka giden yolun taşlarını döşeyen kolonizasyon siyasetidir.” denildi.

Sol Hareket açıklamasında, “Kıbrıs’ın kuzeyi ne pazarlık masasıdır ne de arka bahçe. Toprağımız, kimliğimiz, emeğimiz ve hafızamız satılık değildir.” ifadeleri kullanıldı.

Kolonizasyonun yalnızca nüfus politikası olmadığı belirtilen açıklamada, bunun kültürün silinmesi, siyasetin gaspı ve toplumun edilgenleştirilmesi anlamına geldiği savunuldu. “Buna karşı mücadele, varoluş mücadelesidir. Kamusal alanda da dijital alanda da egemenlik halkındır. Siber egemenliğimiz de siyasal egemenliğimiz de devredilemez.” denildi.

Açıklamanın sonunda, “İlhaka da talimat rejimine de sömürge düzenine de boyun eğmeyeceğiz. Bu topraklarda gelecek, saraydan gelen talimatlarla değil, halkın örgütlü iradesiyle yazılacak. Boyun eğmiyoruz. Susmuyoruz. Kabul etmiyoruz. Kolonizasyona geçit yok.” ifadelerine yer verildi.