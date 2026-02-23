Ünal Üstel, Erdoğan ile Çarşamba günü “görüşebilir”

YENİDÜZEN - Özel

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, UBP Grup Toplantısı’nda, Çarşamba günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapmasının gündeme olduğunu söyledi.

Üstel, yaptığı konuşmada, Çarşamba günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelebileceğini açıkladı. Görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadığı öğrenildi.

Görüşmenin henüz netlik kazanmadığı da belirtildi.