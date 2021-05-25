Tatbikat sırasında bir subay yaşamını yitirdi

Kıbrıs Cumhuriyeti ile Fransa arasında bugün icra edilen “Talos-2 2021” Hava-Deniz tatbikatında meydana gelen ciddi kazada bir Kıbrıslı Rum subay yaşamını yitirdi.

Güneydeki haber kaynakları, Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayı kaynak göstererek Troditissa’da bölgesindeki tatbikat sırasında kaza geçiren subayın, “yüksek irtifada askerî araştırma” icra ettiği sırada yere düştüğünü haber verdi.

Subayının, helikopterle kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne yapılan muayenesinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ve asker kaza ile ilgili araştırma başlattı.