“Tatbikat bölgesinde patlamamış mermi bulunuyor”

Güzelyurt Kaymakamlığı, ağır silah atışı icra edilen Mevlevi atış ve tatbikat bölgesinde patlamamış mermiler bulunduğunu duyurdu.

Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, 2-5 Mart arasında Mevlevi atış ve tatbikat bölgesinde yapılan ağır silah atışları sonrasında yapılan aramalara rağmen patlamamış mermiler bulunduğu belirtildi.

Söz konusu mermilerin imha edilebilmesi için görüldüğü yerin en kısa sürede Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına (Tel 0392 2346303) bildirilmesi istendi.