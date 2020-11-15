Tatar ve Erdoğan yaklaşık iki saat görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adada bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki başbaşa görüşme yaklaşık iki saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmenin ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet adadan ayrılıyor.