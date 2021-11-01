Tatar, hükümet kurma görevini Sucuoğlu'na verecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, saat 12.00’de UBP Genel Başkanı seçilen Faiz Sucuoğlu’nu kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, geçen iki haftada tüm parti liderleri ve bağımsız vekillerle görüştüğünü hatırlattı.

UBP kurultayının demokratik şekilde sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, en fazla milletvekiline sahip parti olan UBP’nin yeni Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nu hükümeti kurmakla görevlendireceğini belirtti.