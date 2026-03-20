Taşkınköy’de bıçaklı kavga: Bir kişi ağır yaralandı

Polis Basın Subaylığı, 19 Mart 2026 tarihinde saat 21.30 sıralarında Taşkınköy’de meydana gelen ağır yaralama olayıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre, aralarında çıkan tartışma sonucu M.S.B. (E-23), kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile M.W.K. (E-29)’yi sağ karın kısmından ağır şekilde yaraladı. Yaralı şahsın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındığı ve ardından cerrahi serviste müşahede altına alındığı belirtildi. Olayın zanlısı M.S.B.’nin arandığı, soruşturmanın ise sürdüğü kaydedildi.

Sahte kira sözleşmesiyle ikamet izni girişimi

Polis, 13 Mart 2026 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada önemli bulgular elde edildiğini açıkladı. Y.E. (E-40)’nin Ortaköy’de bulunan apartman dairesinde, G.B. (K-26) ile S.B. (E-25)’nin kiracı olmamalarına rağmen, ülkede oturma izni alabilmeleri amacıyla B.Ç. (E-42), M.B. (K-49) ve G.J. (K-46)’nin aracılığıyla sahte kira sözleşmesi düzenlendiği tespit edildi. S.B.’nin söz konusu belgeyi Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesi’nde ibraz ederek tedavüle sürdüğü belirlenirken, olayın ortaya çıkmasının ardından tüm şahısların tutuklandığı bildirildi. Soruşturma devam ediyor.

Süpermarkette kozmetik ürün hırsızlığı

19 Mart 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkette meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili polis soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, müşteri olarak markete giren kimliği meçhul bir şahsın, toplam 4.279,50 TL değerindeki çeşitli kozmetik ürünlerini ödeme yapmadan alarak market dışına çıkardığının tespit edildiği ifade edildi. Yürütülen ileri soruşturma kapsamında zanlı olarak görülen E.Ş. (E-59)’nin tespit edilerek tutuklandığı belirtildi.

Ercan’da araçta bıçak bulunduran şahıs tutuklandı

Polis Basın Subaylığı, 19 Mart 2026 tarihinde saat 23.30 sıralarında Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen denetimler sırasında bir kişinin kanunsuz bıçak taşıdığının tespit edildiğini açıkladı. PGM-Özel Soruşturma Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli görülen Y.O.A. (E-20)’nın aracında yapılan aramada bıçak bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

İzinsiz ikamet eden kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından 19 Mart 2026 tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, yasal statüsü bulunmadan ikamet ettiği belirlenen bir kişinin tutuklandığı bildirildi. Kaçak yaşamla mücadele kapsamında yapılan kontrollerde tespit edilen şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği açıklandı.