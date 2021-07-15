Tartışmalı rektör görevden alındı

Türkiye'de yaklaşık 6 ay önce TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla göreve gelen eski AK Parti milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevinden alındı.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bulu'nun göreve atanmasının ardından, rektörün seçimle belirlenmesini isteyen öğrenci ve akademisyenler Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto gösterileri düzenlenmişti. Protestolara diğer üniversitelerden de destek gelmişti.

Akademisyenlerin protestoları, her gün rektörlük önünde sürüyordu.

Yalan dedi, sildi

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasına rağmen, Prof. Dr. Bulu Instagram hesabından haberin asılsız olduğunu öne sürdü.

Bulu, daha önce hakkında çıkan istifa haberlerini yalanlarken söylediği "Peki bundan şeyin haberi var mı, mesela benim" yazdığı postuna göndermeye bulunarak "Hakkımda şu an Twitter gündeminde olan konuya cevabım yine eskiden çıkan asılsız haberle aynıdır" dedi.

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