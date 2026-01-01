Tartışmalı protokol yürürlükte

UBP-DP-YDP Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan ve memleketin fiber altyapısının Türk Telekom’a peşkeş çekilmesine sebebiyet verecek olan Fiber Optik Protokolü, TC Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu ve muhalefet tarafından tepkiyle karşılanan protokolün 25 yıllık imtiyaz süresi bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Türkiye Cyumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe giren protokolle, dijital çağın altyapısını bölgenin tamamıyla buluşturma hedeflerini yeni bir aşamaya taşıdıklarını öne sürerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'den denizaltı kablolarla güçlü fiber ağımızı ulaştırdığımız KKTC'de şimdi de işletmelere ve hanelere kadar fiber internet götürülmesine yönelik dönüşümü, bölgenin teknoloji taşıyıcısı olarak Türk Telekomun gerçekleştirecek olması bizler için büyük gurur. Altyapı yatırımlarının yanında KKTC'nin eğitimden ekonomiye, sağlıktan kamu hizmetlerine kadar birçok alanda dijitalleşmesini destekleyecek bir fiberleşme seferberliği ile adanın dijital geleceğini inşa edeceğiz. Kuzey Kıbrıs'ta başlayan bu dönüşüm, yalnızca bir altyapı yatırımı değil, sürdürülebilir kalkınmayı, dijital eşitliği ve ortak refahı önceleyen uzun soluklu bir gelecek vizyonudur."