İŞTE TARİHİ SKANDALIN KANITI!

YENİDÜZEN’in 'Tarihi Skandal' manşetiyle gündeme taşıdığı; “devlet güvencesindeki” 364 bin 36 kişiye ait kritik kişisel verilerin çalınarak Dark Web’e sızdırılmasıyla ilgili Hükümet kanadı sorumluluk almaktan kaçıp, ‘yalanlama’ yoluna gitmeyi tercih etti…

Sağlık Bakanlığı sisteminden sızdırılan yüz binlerce insanın verileriyle ilgili Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar “sağlık sistemlerinde herhangi bir ihlal tespit edilmediğini” söylerken, altyapıdan sorumlu Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise “Bunun sadece bir iddia” olduğunu ifade etti.

YENİDÜZEN, bağımsız siber güvenlik uzmanları aracılığıyla, kişisel bilgilerin, siber suçluların kullandığı yasa dışı dijital karaborsada; yani, ‘Dark Web’de yer aldığı forumun görüntülerine ulaştı.

365 bine yakın insanın verilerinin adeta “pazarlandığı” forumda açıkça, "Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Veritabanı (kısmi)" verilerini Türkiye'de sizin için sızdırdık” ifadeleri kullanılıyor.

İngilizce yazılan “pazarlama” metninde, insanların; adı, soyadı, kimlik numarası, cinsiyeti, doğum yeri, adresi, annesinin adı, babasının adı, babasının soyadı, yabancı kimlik numarası ve telefon numaralarının yer aldığı belirtiliyor.

“Aslında daha fazla veri toplama fırsatımız vardı ama gerçekten çok sıkıcıydı ve Kuzey Kıbrıs'ı kim umursuyor ki?” sorusu sorulan metinde ayrıca, “AIDS hastalarıyla ilgili veriler de vardı, ama prezervatifsiz cinsel ilişkiye giren insanlarla ilgili verilere ihtiyacınız olduğunu sanmıyorum” ifadeleri de yer alıyor.

Söz konusu metnin Türkçe çevirisi aynen şöyle:

Bugün, "Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Veritabanı (kısmi)" verilerini Türkiye'de sizin için sızdırdık.

NOT:

Aslında daha fazla veri toplama fırsatımız vardı ama gerçekten çok sıkıcıydı ve Kuzey Kıbrıs'ı kim umursuyor ki? Bu kadar veri size yeterli.

AIDS hastalarıyla ilgili veriler de vardı, ama prezervatifsiz cinsel ilişkiye giren insanlarla ilgili verilere ihtiyacınız olduğunu sanmıyorum.

Kıbrıs'a giriş ve çıkış yapan herkesle ilgili yaklaşık 340 bin veri de sızdırıldı.

Sızıntıyı gerçekleştirenler: @harakiri - @cell - @dejavu

Veri tabanı şunları içeriyor:

Adı, Soyadı, Kimlik Numarası, Cinsiyeti, Doğum Yeri, Adresi, Annesinin Adı, Babasının Adı, Babasının Soyadı, Yabancı Kimlik Numarası, Telefon Numarası”