80 gram hintkeneviri, 30 gram kokain ve tabancayla yakalandı

Mağusa’da, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından dün saat 16.30 sıralarında, A.G.’nin (E-40) evinde yapılan aramada, yaklaşık 80 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 30 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare alındı.

Aramada ayrıca, 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ile 9 mm çapında 2 adet canlı mermi de bulundu ve emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Traktör 7,20 metre derinlikteki araziye düştü

Volkan Mertkaya (E-42) yönetimindeki BD 203 plakalı traktör ile Esentepe’de dün 22.30 sıralarında isimsiz toprak yol üzerinde, kuzeye seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından dışarıya çıktı.

Yaklaşık 7,20 metre derinlikteki arazi içerisine düşen traktör, sol yan kısmı üzerinde durdu. Traktör sürücüsü Mertkaya, kaza sonucu yaralanarak, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.