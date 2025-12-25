Tarihi Antonakis Music Hall’da Monsieur Doumani ile unutulmaz Noel partisi

Murat OBENLER

Kıbrıs’ın başarıları ile dünyaya da açılmış müzik grubu Monsieur Doumani, Lefkoşa’nın en eski eğlence mekanlarından olan ve 1936 yılından itibaren (savaşlar dışında) hizmet veren Antonakis Music Hall’daki Noel Partisi’nde sahne aldı. Bu yılki müthiş Christmas etkinliğinde açılışı Dua Libida ( Christidis va Karakatsanis) yaparkengecenin finalinde Kıbrıs’ın mediharı iftiharı Monsieur Doumani sahneye çıkarak konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin başında ve sonunda ise DJ Radio Pangea (aka Barçın) çok kültürlü hareketli setleriyle gecede tempoyu hep dorukta tuttu. Gecede yönetmen Eleni Chandriotou’nun grubun Pissourin albümünden Nychtopapparos şarkısına hazırladığı animasyon film de gösterildi.

Konuklar Monsieur Doumani’nin büyülü dünyasına daldılar

Andys Skordis, Antonis Antoniou ve Demetris Yiasemides’ten oluşan Monsieur Doumani hayranlarının büyük alkışlarıyla sahneye çıkarken gece boyunca Grippy Grappa, Sikoses, Angathin ve Pissourin albümlerinden sevilen şarkılarını seslendirdiler. 4 albümü de Transglobal World Music Chart’da 1 numaraya yükselmiş, 2019 Songlines Müzik Ödülleri'nde "En İyi Grup" ödülü de dahil albümleri Kıbrıs’ta ve dünyada birçok ödüle layık görülen Monsieur Doumani gecede yine Kıbrıs geleneksel şarkıları, post Kıbrıs folk, dünya, Akdeniz, saykodelik ve fusion tarzındaki şarkıları müthiş bir harman ile icra etti. Kurulduğu 2012 yılından itibaren müzikal üretimleri ile ülkede ve dünyada özellikle Dünya Müziği’yle ilgilenenlerin beğenisini ve sevgisini kazanan grubun Kıbrıs konserlerinde biletler günler öncesinden biterken Antonakis Music Hall’daki Noel Partisi’nde de gelenek değişmedi. İki katlı mekanın tamamen dolu olduğu gecede Monsieur Doumani yine hayranlarıyla kurduğu samimi iletişim, müzikal bağ ve sahne performansı ile herkesin gönlünü fethetmeyi başardı.