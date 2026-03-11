“Eğitimdeki hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk düzenini açıklayacağız”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), yarın saat 12.00’de Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacaklarını duyurdu.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, eğitimde ve okullarda yaşanan sorunların kamuoyu ile paylaşılacağı belirtilerek, “Hırsızlık, rüşvet, sahtekârlık ve yolsuzluk düzeninin bir parçası haline getirilen eğitimde ve okullarımızda yaşanan ve yaşanmakta olan sorunları kamuoyu ile paylaşacağız” denildi.