Taçoy: “Dağıtım ağı güçlendirilmeden kabloyla elektrik getirilmesinin bir anlamı yok”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, dağıtım ağı ve trafolar güçlendirilmeden kabloyla elektrik getirilmesinin bir anlamı olmayacağını belirtti.

Taçoy, katıldığı bir programda, KIB-TEK konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Basın ofisinden verilen bilgiye göre, Bakanlığı döneminde KIB-TEK’e ayrı bir önem verdiğini anımsatan Taçoy, “O dönemde son derece bilgili bir yönetim kurulu mevcuttu.” dedi.

KIB-TEK personelinin son derece bilgili ve yetenekli olduğunu ifade eden Taçoy, bu duruma hayranlık duyduğunu söyledi.

Taçoy, trafoda meydana gelen patlama ve yangına da değinerek, “Bu gibi değerli yerlerimizin artık gözlem altında olması şart.” ifadesini kullandı.

Dağıtım ağı ve trafolar güçlendirilmedikçe kablo ile elektrik getirilmesinin bir anlamı olmayacağını belirten Taçoy, özellikle gelişme yaşanan yeni yerleşim birimlerinde takviye yapılmasının şart olduğunu kaydetti.

Taçoy, sabotaj ihtimali de göz ardı edilmeden dağıtım ağının güçlendirilmesinin konuşulması gerektiğini kaydederek, bazı bölgelerde aşırı yüklenmenin ciddi riskler ve sıkıntılar yarattığını söyledi.