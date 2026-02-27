SÜTEK, küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini açıkladı
SÜTEK, 1-15 Ocak devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini duyurdu.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 1-15 Ocak devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini açıkladı.
Süt Endüstrisi Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, SÜTEK’e süt veren 597 üretici için toplam 205,321,044.28 TL olan çiğ süt bedeli bugün banka hesaplarına yatırıldı.
