Büyükbaş hayvan düşük tazminatları ödendi
Genel Tarım Sigortası Fonu, büyükbaş hayvan düşük zararı olan 128 üreticiye tazminatları ödedi.
Genel Tarım Sigortası Fonu, “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Aralık ayında büyükbaş hayvan düşük zararı olan 128 üreticiye 219 vaka için toplam 1 milyon 445 bin 400 TL tazminat ödedi.
Fon Müdürü İpek Kızılduman’ın yaptığı açıklamaya göre, üreticilerin tazminatları Kooperatif Merkez Bankası'na gönderildi.
