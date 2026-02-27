Büyükbaş hayvan düşük tazminatları ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu, “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Aralık ayında büyükbaş hayvan düşük zararı olan 128 üreticiye 219 vaka için toplam 1 milyon 445 bin 400 TL tazminat ödedi.

Fon Müdürü İpek Kızılduman’ın yaptığı açıklamaya göre, üreticilerin tazminatları Kooperatif Merkez Bankası'na gönderildi.